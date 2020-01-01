Во Львове полиция нашла "смотрящего" за Лычаковской колонией

Организатор с подельниками снабжали тюрьму наркотиками.

Львовские полицейские сообщили подозрение в создании преступной организации “смотрящему“ по Лычаковской исправительной колонии. Как сообщает пресс-служба полиции, созданная подозреваемым организация занималась поставкой наркотиков в колонию.

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Полицейские установили, что организовал деятельность группировки 37-летний “смотрящий“ по Лычаковской исправительной колонии. В состав входили осужденные и жители области.

По указанию организатора исполнители закупали наркотические средства и психотропные вещества. В дальнейшем перебрасывали их через забор на территорию колонии, а другие члены группировки уже реализовывали наркотики осужденным. Ежедневный доход от противоправной деятельности составлял почти 20 000 гривен. Все действия участников преступной группы происходили под контролем ее организатора.

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16 октября 2020 года двух членов группировки правоохранители задержали на одной из автозаправок на территории города Львова. Злоумышленники возвращались в город с очередной партией наркотиков, которые были приобретены для дальнейшей реализации на территории исправительного учреждения.

По результатам проведения санкционированных обысков в камерах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители изъяли полтысячи таблеток “Субитекса“ и другие наркотики, черновые записи, мобильные телефоны.

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Сейчас организатору следователи сообщили подозрение по ч. 5 ст. 255 (создание преступной организации), ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Остальным трем его помощникам - по ч. 2 ст. 255, ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полицейские воровали кабели военной спецсвязи. Злоумышленников поймали на горячем сотрудники СБУ.