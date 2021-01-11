Медведчук: Украине необходима смена приоритетов во внешней торговле

Председатель Политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“ и народный депутат Украины Виктор Медведчук раскритиковал нулевую пошлину на импортируемые из Евросоюза вина, которая начала действовать с 1 января 2021 года в рамках Соглашения об ассоциации. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте партии.

Политик уверен, нововведения нанесут удар по украинским винодельческим предприятиям. Он подчеркнул, что в 2020 году вел переговоры с Россией о снятии санкций.

“В сентябре 2020 года я обратился к руководству Российской Федерации с просьбой оказать помощь в решении данной проблемы и рассмотреть вопрос относительно возможности частичной отмены санкций, введенных по отношению к ряду предприятий, в том числе и винодельческой отрасли, обратившейся к нам за помощью. Однако возвращение украинских виноделов на российский рынок не снимает с повестки дня вопрос о защите украинского рынка от экспансии европейских производителей“, – заявил Медведчук.

Народный депутат добавил, что его политсила выступает за пересмотр условий участия Украины в ВТО и зоне свободной торговли с ЕС.

“Нашей стране необходима радикальная смена приоритетов во внешней торговле. Только это обеспечит рост экономики Украины. Именно такую политику мы последовательно отстаиваем для того, чтобы сделать Украину успешным государством“, – резюмировал Виктор Медведчук.