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В Запорожье на взятке в $5 тыс задержали главу военной прокуратуры

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Прокурор требовал деньги за закрытие уголовного производства.
В Запорожье на взятке в $5 тыс задержали главу военной прокуратуры
В Запорожье на взятке в $5 тыс задержали главу военной прокуратуры
Ирина Венедиктова / Facebook

В Запорожье на взятке в $5 тыс задержали главу военной прокуратуры. Подробности сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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В сообщении Венедиктовой указывается, что военный прокурор требовал от военнослужащего взятку за закрытие уголовного производства. Последнее касалось мошенничества.

Обвиняемого руководителя военной прокуратуры задержала Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора совместно с ГБР и СБУ во время передачи $5 тыс. В данный момент правоохранители готовятся сообщить нарушителю о подозрении и выбрать меру пресечения.

Фото с места задержания
Фото с места задержания
Ирина Венедиктова / Facebook

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Ирина Венедиктова также добавила, что за время ее работы на посту генпрокурора уже было разоблачено 20 прокуроров.

Ранее сообщалось, что директор аэропорта Кривого Рога растратил 5,3 млн грн

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Теги: прокурор, взятка, Запорожье, СБУ, генпрокурор, Ирина Венедиктова
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