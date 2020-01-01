Шмыгаль назвал два сценария снижения цен на газ

Кабмин изучает варианты, как можно снизить цену на газ для населения.

Кабинет министров рассматривает два подхода к снижению цены на газ для населения в Украине. Об этом сообщил в своем Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Во исполнение поручения Президента Украины, во время совещания с руководством Минэнерго, НАК “Нафтогаз“, НКРЕКП, Оператором ГТС и представителями Офиса Президента были наработаны два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения“, - говорится в сообщении.

Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле “цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину“. Такой вариант предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил, - отметил Шмыгаль.

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Второй подход, который предлагает государственная компания “Нафтогаз“, - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает “Нафтогаз“. Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов.

Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев, - заявил премьер.

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Также сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа. Государственный регулятор срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу.

Также Шмыгаль отметил, что самые незащищенные слои населения по-прежнему могут пользоваться государственными субсидиями на оплату коммунальных услуг.

Напомним, ранее Зеленский потребовал срочно решить вопрос с ценами на газ. Президенту показали предварительный план по существенному снижению газовых тарифов.