В Днепре нашли труп мужчины без нижней части

Тело в зарослях обнаружил местный житель. На вид покойному 30-40 лет, его личность пока не удалось установить.

В Днепре в балке обнаружили тело мужчины без нижней части dp.informator.ua

Возле хлебзавода №9 в Днепре обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Информатор Днепр в понедельник, 11 января.

Тело утром нашел местный житель. В полиции говорят, что покойному мужчине на вид 30-40 лет, однако труп пролежал долгое время в зарослях, а его нижняя часть, предположительно, была съедена собаками.

В то же время следов насильственной смерти на нем не обнаружили, а личность пока установить не удалось.

На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливая все обстоятельства случившегося.

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Напомним, что ранее в Днепре нашли мертвыми двух женщин в квартире. Причиной остановки сердца у обеих женщин могла стать передозировка наркотиками. Но официального подтверждения этого факта пока нет.

Также сообщалось, что полицейские нашли в лесу автомобиль с трупом внутри. Мужчину искали две недели, после того как он уехал в лес на отдых и пропал.

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