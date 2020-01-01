В детском саду Винницы взорвалась самодельная петарда – МВД

При взрыве на территории винницкого дошкольного учреждения пострадало трое детей. В госпитализации они не нуждались. В МВД предварительно установили, что во время игры у детей взорвалась самодельная петарда.

Дети нашли петарду во время прогулки mvs.gov.ua

В одном из детских садов Винницы в понедельник, 11 января, произошел взрыв, в результате которого пострадали дети. Правоохранители предварительно установили, что взорвалась самодельная петарда, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, следственно-оперативной группой установлено, что во время прогулки дети нашли на территории детского сада неизвестный предмет, во время игры с которым он взорвался", - отмечается в сообщении.

В результате взрыва незначительные травмы получили трое детей - пятилетняя девочка и двое шестилетних мальчиков.

Медики осмотрели детей. Госпитализация не понадобилась.

Во время осмотра места происшествия и остатков неизвестного предмета, предварительно установлено, что взорвалась самодельная петарда.

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