В детском саду Винницы взорвалась самодельная петарда – МВД
В одном из детских садов Винницы в понедельник, 11 января, произошел взрыв, в результате которого пострадали дети. Правоохранители предварительно установили, что взорвалась самодельная петарда, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
"По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, следственно-оперативной группой установлено, что во время прогулки дети нашли на территории детского сада неизвестный предмет, во время игры с которым он взорвался", - отмечается в сообщении.
В результате взрыва незначительные травмы получили трое детей - пятилетняя девочка и двое шестилетних мальчиков.
Cмотрите фотогалерею: В детском саду Винницы взорвалась самодельная петарда – МВД
Медики осмотрели детей. Госпитализация не понадобилась.
Во время осмотра места происшествия и остатков неизвестного предмета, предварительно установлено, что взорвалась самодельная петарда.
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