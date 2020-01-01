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Украина закупит 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovac Biotech

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Ранее планировалось купить 1,9 млн доз этого препарата.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Группа фармацевтических компаний “Лекхим“, которая должна обеспечить поставку в Украину китайской COVID-вакцины Sinovac Biotech, заключила соглашение о поставке уже 5 млн доз препарата. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что “Лекхим“ будет официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech) в Украине.

“Уже в марте 2021 Украина сможет получить вакцину против коронавируса производства Sinovac Biotech, эффективность которой доказана клиническими исследованиями“, - говорится в сообщении.

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Как рассказали в компании, только в первом полугодии планируется поставить в Украину 5 млн доз препарата. А уже в 2022 году компания планирует наладить производство этой вакцины на украинском предприятии ЗАО “Лекхим-Харьков.

Напомним, в конце декабря стало известно о подписании контракта на поставку в Украину 1,9 млн дох китайской вакцины Sinovac. Ее Украина закупит в дополнение к 8 млн доз, которые будут получены бесплатно от Всемирной организации здоровья. Таким образом, общее количество вакцины уже составляет минимум 13 млн доз.

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Теги: коронавирус, вакцина, Китай
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