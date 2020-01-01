COVID-вакцину Sinovac ожидают в Украине в марте

Поставку осуществит компания Лекхим: первые 700 тысяч доз - в марте, еще 1,2 миллиона доз - до конца мая.

Лекхим поставит первые 700 тысяч доз вакцины от COVID-19 в марте

АО Лекхим в рамках контракта с Минздравом поставит в Украину первые 700 тысяч доз вакцины от коронавируса в марте. Об этом заявил глава правления компании Валерий Печаев, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 11 января.

"По контракту мы должны поставить первые 700 тыс. доз вакцин до конца марта, вторые 1,2 млн доз - до конца мая. Но мы очень стараемся, чтобы первые 700 тыс. доз были поставлены уже к концу февраля", - сказал Печаев.

При этом заявку на регистрацию вакцины Лекхим планирует подать в начале февраля.

В контракте с МОЗ компания выступает в качестве дистрибьютора компании Sinovac, имеющего эксклюзивные права на поставку в Украину вакцины этого производителя. В то же время дальнейшее сотрудничество с китайской компанией, с которой Лекхим подписал пятилетний меморандум о сотрудничестве, предусматривает производство в Украине этой вакцины и вакцины от гриппа.

"Мы инвестировали в организацию производства вакцины €10 млн на нашем заводе в Харькове. На первом этапе поставим 1,9 млн доз вакцины в 2021 году, которая будет произведена на мощностях в Китае. В 2022-м планируем начать производство готовой формы этой вакцины из формы in bulk. В дальнейшем рассматриваем возможный полный трансфер технологии всего цикла производства вакцин в Украине", - добавил он.

В свою очередь ценовая политика при подписании контракта с Минздравом о поставке вакцин опиралась на цены, которые были озвучены компаниями Moderna и Pfizer. При этом цена вакцины, которую поставит Лекхим, на 15% ниже заявленной компанией Pfizer.

Наконец, Sinovac может храниться при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия.

Напомним, что ранее в МОЗ назвали сроки начала платной вакцинации от коронавируса. Со временем будет возможным вакцинироваться вне очереди на платной основе, отметил Виктор Ляшко.

Также были названы страны-лидеры по числу вакцинаций от коронавируса. Bloomberg отслеживает разработку девяти наиболее перспективных вакцин в мире. Три страны вырвались вперед по количеству вакцинированных людей.

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