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Военный прокурор брал взятку за непривлечение к ответственности

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Чиновник требовал от военного взятку за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество и закрытие уголовного производства.
Прокурор требовал взятку с военного
Прокурор требовал взятку с военного
gp.gov.ua

Военного прокурора Запорожского гарнизона Южного региона Украины задержали при получении $5 тысяч взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в  понедельник, 11 января.

Руководитель прокуратуры требовал от военного взятку за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество и закрытие уголовного производства.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, при оперативном сопровождения Главного управления СБУ в Запорожской области.

 

 

Напомним, что ранее коммерсант предлагал чиновникам два млн гривен взятки. Задержанный бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд национальных сборных Украины.

Также сообщалось, что медик требовала от раненых бойцов взятки за группу инвалидности. Правоохранители разоблачили систематичное вымогательство у раненых и контуженных бойцов взяток в военном госпитале.

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Теги: коррупция, взятка, взятки, прокуратура, прокурор, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине
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Источник: korrespondent.net

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