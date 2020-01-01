Чиновник требовал от военного взятку за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество и закрытие уголовного производства.

Военного прокурора Запорожского гарнизона Южного региона Украины задержали при получении $5 тысяч взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в понедельник, 11 января.

Руководитель прокуратуры требовал от военного взятку за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество и закрытие уголовного производства.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, при оперативном сопровождения Главного управления СБУ в Запорожской области.

Cмотрите фотогалерею: Военный прокурор брал взятку за непривлечение к ответственности

Напомним, что ранее коммерсант предлагал чиновникам два млн гривен взятки. Задержанный бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд национальных сборных Украины.

Также сообщалось, что медик требовала от раненых бойцов взятки за группу инвалидности. Правоохранители разоблачили систематичное вымогательство у раненых и контуженных бойцов взяток в военном госпитале.

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