Под Запорожьем митингуют против строительства карьера по добыче каолина

Местные жители опасаются, что из-за добычи каолина региону будет нанесен экологический ущерб. Также, по их словам, присутствует угроза здоровью.

Жители Вольнянского района Запорожской области выступили против строительства карьера по добыче каолина. На митинге люди заявили, что инвестор действует незаконно. Они также опасаются ухудшения экологии, пишет Укринформ.

Конфликт, разразившийся в Вольнянском районе, не утихает уже более двух лет.

"Угроза как раз в добыче, так как сам каолин - это безопасная глина, которая не опасна никаким образом. А вот снятие вскрышных пород открытым способом, перемещение на фабрику, промывка глины - здесь будут 100-метровые терриконы, влияние от которых никак не предусмотрено", - заявил представитель ОО Вольтерра Дмитрий Буркот.

Он добавил, что в районе в аренду взяты водоемы, которые зарыблены и весь район может остаться без воды, так как "во время строительства карьера вода пойдет".

Также он опасается того, что после добычи и перемещения пород разнесется на огромное расстояние пыль и от этого пострадает здоровье местных жителей, а также будет нанесен вред экологии.

Руководитель ООО Беляевский обогатительный комбинат Сергей Луков уверяет, что залегающий в районе каолин, "относится к первой категории строительных материалов и является безопасным".

Луков отмечает, что в проект может быть инвестировано до 30 миллионов евро. Директор пообещал создать новые рабочие места.

Местные же жители словам Лукова не верят. По их словам, директор предприятия и экс-глава района, злоупотребляя служебным положением, получили право на пользование 11 земельными участками. Теперь людям приходится судиться.

До этого в село Зеленое была завезена спецтехника и рабочие начали рыть котлован. Местные жители, возмущенные этими действиями, начали пикетировать работы, которые пришлось приостановить.

Сейчас на месте строительства дежурят правоохранители.

Жители Вольнянского района настроены решительно, угрожая перекрыть международную трассу, если строительство карьера продолжится.

Напомним, что в Украине проходят протесты против высоких тарифов. Украинцы требуют отменить повышения тарифов на коммунальные услуги.

Добавим, объявлен всеукраинский антитарифный протест.

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