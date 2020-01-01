В Николаеве составлено 4 протокола на ресторан, который продолжает работу

На ресторан Maison за нарушение карантина составлено уже несколько протоколов. Однако заведение не намерено закрываться и продолжает работать и принимать посетителей.

В Николаеве один из ресторанов, несмотря на то, что на него из-за нарушения карантина полиция составила четыре протокола, продолжает работать, несмотря на запрет. Всего же за три дня с начала карантина полиция составила 11 админпротоколов за нарушение карантинных требований, пишет Укринформ со ссылкой на заместителя начальника Управления превентивной деятельности Нацполиции Украины в Николаевской области Игоря Гончаренко.

"В Николаеве с начала введения локдауна 8 января полицейские составили 11 административных протоколов за нарушение карантина, из них четыре - на ресторан Maison, который продолжал работать, принимать посетителей. В последний раз на них составляли протокол в субботу", - отметил Гончаренко.

Этот ресторан и бар Yankee в полиции назвали самыми злостными нарушителями карантина.

Напомним, что в Украине с 8 января введен карантин, который продлится до 24 января включительно.

Также мы писали, что в Украине за три дня более 1,6 тыс. заведений нарушили локдаун. Полиция составила 848 административных протоколов за нарушение правил карантина и вынесла 3 658 постановлений за несоблюдение масочного режима.

Ранее сообщалось, что эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград оценила эффективность карантина в Украине.



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