У украинской делегации в ПАСЕ новое руководство

Елизавету Ясько на должности сменила ее коллега по партии Слуга народа. При этом кандидат на пост вице-президента ПАСЕ остался прежним.

Украинская делегация в ПАСЕ избрала новым руководителем народного депутата от Слуги народа Марию Мезенцеву. Об этом написала замглавы фракции Евгения Кравчук в понедельник, 11 января.

Мезенцева сменила на посту "слугу народа" Елизавету Ясько. По словам Кравчук, так как перед Европой стоят новые вызовы, то украинской делегации нужно тоже изменить подходы и стратегию.

"Поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до парламента, занимаясь международной деятельностью", - пояснила Кравчук.

В то же время украинская делегация выбрала кандидата на пост вице-президента ПАСЕ. Им, как и в 2019 году, выбрали Александра Мережко.

Напомним, что украинская делегация примет участие в сессии ПАСЕ. За участие Украины в январской сессии ПАСЕ выступили представители всех фракций, заявляла Ясько.

При этом Кулеба говорил, что возвращение РФ подорвало доверие к ПАСЕ. Дмитрий Кулеба обсудил с генсеком Совета Европы последствия возвращения российской делегации в ПАСЕ.

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