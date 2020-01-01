Психиатрическая экспертиза "луцкого террориста" завершена - СМИ

Ранее суд поместил Максима Кривоша во Львовскую областную психиатрическую больницу, чтобы исключить его опасность для окружающих.

Психиатрическая экспертиза признала "луцкого террориста" Максима Кривоша вменяемым. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Первый в понедельник, 11 января.

Предыдущая амбулаторная экспертиза выявила у Кривоша некоторые расстройства психики. 23 ноября Луцкий горрайонный суд поместил его во Львовскую областную психиатрическую больницу, чтобы исключить его опасность для окружающих.

Теперь же экспертизу завершили.

"Максима Кривоша признали вменяемым. По неофициальной информации, он находится в Луцком СИЗО", - сказано в материале.

Напомним, 21 июля 44-летний Максим Кривош захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке. Он продержал людей в плену около двенадцати часов, а после сдался правоохранителям.

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