Экономика истощена постоянными изменениями условий функционирования, считают в министерстве.

Минэкономики ухудшило прогноз по ВВП в начале года Getty Images

В первом квартале 2021 года реальный ВВП Украины упадет на 3,0%. Об этом сказано в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики в понедельник, 11 января.

До принятия решения о карантине выходного дня в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021 года Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в i квартале 2021 года.

"Сейчас, учитывая сокращение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощенность экономики постоянными колебаниями и изменениями условий функционирования в течение 2020 году очевидным является, что по итогам I квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%", - гласит документ.

При этом в случае не ухудшения ситуации с уровнем заболеваемости и не введения в дальнейшем более жестких ограничений уже начиная со II квартала и до конца 2021 года экономика выйдет на положительную динамику.

В свою очередь в Минфине заявили, что Украина в 2021 году должна выплатить 585,13 млрд гривен задолженности по госдолгу: по внутреннем долгу 418,80 млрд гривен, по внешнему - 166,33 млрд гривен.

В марте 2021 года Украина должна вернуть кредиторам 70,69 млрд гривен, в июне - 76,80 млрд гривен, в сентябре - 101,77 млрд гривен.

Из общей суммы в 585,13 млрд гривен погашение долга составит 443,55 млрд гривен, процентные платежи - 141,58 млрд гривен.

Напомним, что ранее Всемирный банк пересмотрел прогноз по ВВП Украины. Украинская экономика в следующем году вырастет не более чем на 3%, считают аналитики банка.

Также Шмыгаль заявил, что средняя зарплата вырастет на 13%. Премьер-министр уверен, что в 2021 году реальная средняя зарплата вырастет. А с начала года "минималка" составляет уже шесть тысяч гривен.

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