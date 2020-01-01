Украинец наступил на морского ежа в Эмиратах: выложил 40 тысяч за операцию

Мужчина подал в суд на страховую компанию, которая отказалась покрыть расходы на лечение, но суд отклонил жалобу.

Страховая не вернула украинцу 40 тысяч гривен за операцию после травмы в Эмиратах Getty Images

Турист заплатил почти 40 тысяч гривен за то, что ему удалили иглы из ноги в Арабских Эмиратах. Об этом сообщает портал Реально в понедельник, 11 января.

"Тернопольский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу Андрея М. по гражданскому делу о взыскании со страховой компании более 39 тысяч 790 грн страховой выплаты", - сказано в сообщении.

В начале октября 2019 истец заключил договор медстрахования путешествующих со Страховой компанией В в отношении себя и своих детей. В тот же день семья вылетела в Арабские Эмираты. Прибыв на отдых, Андрей М. с семьей сразу пошел на море. Заходя в воду, истец случайно наступил на морского ежа, травмировал ногу и вынужден был обратиться в клинику, где ему удалили иглы с ноги под местной анестезией.

О наступлении страхового случая Андрей М. уведомил страховщика, но страховая отказалась возмещать расходы, сославшись на условия полиса. Решением Тернопольского горрайонного суда от 25 ноября 2020 Андрею М. отказано в удовлетворении иска. Апелляционную жалобу истца также оставили без удовлетворения.

Напомним, что ранее пожилым туристам вернули деньги из-за ступенек. Пара отправилась в свадебное путешествие, но их жилье оказалось не таким, как на фото. В турфирме не хотели идти навстречу пожилой паре.

Также сообщалось, что в самолете пассажирка испортила волосы соседки. В сети опубликован ролик, на котором девушка с помощью жвачки, леденца и кофе испортила длинные волосы впереди сидящей пассажирки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet