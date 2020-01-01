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На инаугурации Байдена Украину представит посол

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Из-за пандемии коронавируса все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне.
Посол Украины в США Владимир Ельченко
Посол Украины в США Владимир Ельченко
ООН

Посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко официально представит Украинское государство на церемонии инаугурации новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Об этом в понедельник, 11 января, сообщило агентство Укринформ.

"Инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", - отметил дипломат.

Ельченко подчеркнул, что американский протокол проведения инаугурации не менялся - в предыдущие годы на церемонию от каждого государства также приглашались послы, аккредитованные в Штатах.

"Учитывая то, что в США до сих пор продолжается сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, вполне понятно, что и на этот раз американский протокол не менял правила участия в церемонии. Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", - уточнил посол.

Напомним, церемония инаугурации Байдена намечена на 20 января. В связи с коронавирусными ограничениями традиционное двухчасовое шествие избранного президента к Белому дому заменят на виртуальный парад.

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Теги: Байден, посол, инаугурация, церемония, инаугурация президента США
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Источник: korrespondent.net

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