В Киеве начали разбирать главную елку страны - видео

Демонтаж искусственного дерева продлится до 19 января. Вместе с елкой уберут и новогодний городок.

На Софийской площади в центре столицы в понедельник, 11 января, начали разбирать главную елку страны. Соответствующее видео опубликовал пользователь Facebook.

На кадрах видно, что территорию вокруг елки оградили и снимают все украшения.

По данным СМИ, демонтаж искусственного дерева продлится до 19 января. Вместе с елкой уберут и новогодний городок.

Кроме того, будут разобраны елки под Аркой Дружбы народов и на Контрактовой площади.

Напомним, в прошлом году, как и в 2019-м, демонтаж главной елки начинали 14 января.

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