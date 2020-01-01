В Киеве начали разбирать главную елку страны - видео
Демонтаж искусственного дерева продлится до 19 января. Вместе с елкой уберут и новогодний городок.
На Софийской площади в центре столицы в понедельник, 11 января, начали разбирать главную елку страны. Соответствующее видео опубликовал пользователь Facebook.
На кадрах видно, что территорию вокруг елки оградили и снимают все украшения.
По данным СМИ, демонтаж искусственного дерева продлится до 19 января. Вместе с елкой уберут и новогодний городок.
Кроме того, будут разобраны елки под Аркой Дружбы народов и на Контрактовой площади.
Напомним, в прошлом году, как и в 2019-м, демонтаж главной елки начинали 14 января.
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