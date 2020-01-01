Дело Ил-76: в США обратились к Украине по Назарову

Под заявлением подписались 16 американских чиновников, в том числе четыре бывших посла США в Украине.

Бывшие послы США в Украине и России, американские военные и эксперты призвали официальный Киев пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова по делу о сбитом Ил-76 в 2014 году на Донбассе. Соответствующее заявление, подписанное 16 лицами, опубликовано в понедельник, 11 января, на сайте Atlantic Council.

Так, документ адресован главе государства, Верховной Раде, Верховному суду и СНБО.

В нем указано, что ни США, ни другие западные страны не позволили бы, чтобы с их командирами обращались так, как с Назаровым. Судебное преследование генерала, по их мнению, подрывает боевой дух украинских военных во время конфликта на Донбассе.

"Мы опасаемся, что продолжающаяся практика привлечения гражданских прокуроров и судей, у которых нет ни опыта, ни знаний, чтобы оценивать требования принятия решений на поле боя, подрывает безопасность Украины", - указано в заявлении.

Также в обращении говорится, что не следует наказывать военачальников за "принятие жестких решений в условиях высокой неопределенности и трудных обстоятельств", поскольку это "может повлиять на то, как другие страны оценивают вооруженные силы Украины".

Наконец, украинским властям предложили обеспечить тщательное рассмотрение дела Назарова, принимая во внимание глубокую озабоченность высокопоставленных и опытных боевых командиров Украины и учитывая заявку Украины на членство в НАТО, пересмотренную в свете западной практики.

"Обеспечить, чтобы суд над военнослужащими по вопросам, связанным с решениями, принятыми в бою или иным образом во время войны, проводился в военном суде, перед военным судьей и присяжными из опытных военных офицеров. Оставить генерала Назарова под стражей и приостановить любые другие меры против него до завершения такой проверки на высоком уровне с пересмотром обращения с ним и гражданского вердикта в отношении этих выводов", - резюмировали чиновники.

Под заявлением подписались, в частности, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк, экс-послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк и Уильям Тейлор.

Также к обращению присоединился бывший заместитель генсека НАТО, бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью сепаратисты сбили Ил-76МД . На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все погибли.

Вскоре генерал-майора Виктора Назарова, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции, обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям. Назарова 27 марта 2017 года приговорили к семи годам заключения. При этом суд не лишил его воинского звания. Генерал подал апелляцию на приговор суда, однако апелляционный суд оставил приговор в силе.

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