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Главное 11 января: Санкции США и против тарифного роста

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Подборка основных новостей за минувшие сутки.
Здание Минфина США
Здание Минфина США
depositphotos.com

Америка ввела санкции против украинцев, жители ряда городов выступили против поднятия стоимости коммуналки. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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США объявили об ограничениях в отношении Украины

Американский Минфин обвинил Украину во “вмешательстве в выборы“. В связи с этим в санкционный список США были внесены семеро граждан и четыре информационных ресурса Украины. В частности, наказать решили ТОВ Эра-Медиа, информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ Скептик (Бегемот Медиа). В списке физических лиц, оказавшихся под санкциями, нардеп Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

В Украине массово протестовали против роста коммуналки

В украинских городах митинговали против поднятия цен на коммунальные услуги. Так, тарифные протесты состоялись в Полтаве, Херсоне, Черновцах и двух селах Буковины, во Львове и Жмеринке Винницкого региона, а также в других населенных пунктах. Также на грядущую пятницу анонсирован всеукраинский протест Стоп тарифный геноцид. Акция призвана вынудить правительство прекратить повышения и пересмотреть тарифы.

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Власти обсудили возможность снизить тарифы

Кабмин во время встречи с представителями Минэнерго, Нафтогаза, НКРЭКУ, Оператора ГТС и Офиса президента рассмотрел два варианта решения проблемы с ростом тарифов. На заседании также был сформирован механизм, благодаря которому будет можно уменьшить цену на транспортировку газа.

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В МОЗ рассказали о позитивной COVID-динамике

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине за неделю улучшились показатели по заболеваемости коронавирусом. По сведениям МОЗ, за прошедшую неделю выявили новых 41 063 случая заболевания COVID-19, в то же время неделей ранее было подтверждено 47 877 случаев. К утру 11 января с начала пандемии зафиксировали 1 119 314 COVID-пациента. При этом 796 417 человек выздоровело и 19 835 скончалось. За сутки обнаружили 4288 инфицированных - это минимальный показатель за три месяца, с октября.

На Донбассе погиб боец ВСУ

У населенного пункта Пески на Донбассе после обстрела оккупантов погиб украинский военный. Украинская сторона СЦКК настояла на соблюдении “режима тишины“, а также потребовала прекратить огонь. Подготовлена и направлена нота в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Напомним, ранее мы писали, что в Виннице от взрыва пострадало трое воспитанников детского сада.

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Теги: итоги, главное, санкции, США, тарифы, коммуналка, протесты, коронавирус
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