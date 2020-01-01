Главное 11 января: Санкции США и против тарифного роста

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Америка ввела санкции против украинцев, жители ряда городов выступили против поднятия стоимости коммуналки. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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США объявили об ограничениях в отношении Украины

Американский Минфин обвинил Украину во “вмешательстве в выборы“. В связи с этим в санкционный список США были внесены семеро граждан и четыре информационных ресурса Украины. В частности, наказать решили ТОВ Эра-Медиа, информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ Скептик (Бегемот Медиа). В списке физических лиц, оказавшихся под санкциями, нардеп Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

В Украине массово протестовали против роста коммуналки

В украинских городах митинговали против поднятия цен на коммунальные услуги. Так, тарифные протесты состоялись в Полтаве, Херсоне, Черновцах и двух селах Буковины, во Львове и Жмеринке Винницкого региона, а также в других населенных пунктах. Также на грядущую пятницу анонсирован всеукраинский протест Стоп тарифный геноцид. Акция призвана вынудить правительство прекратить повышения и пересмотреть тарифы.

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Власти обсудили возможность снизить тарифы

Кабмин во время встречи с представителями Минэнерго, Нафтогаза, НКРЭКУ, Оператора ГТС и Офиса президента рассмотрел два варианта решения проблемы с ростом тарифов. На заседании также был сформирован механизм, благодаря которому будет можно уменьшить цену на транспортировку газа.

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В МОЗ рассказали о позитивной COVID-динамике

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине за неделю улучшились показатели по заболеваемости коронавирусом. По сведениям МОЗ, за прошедшую неделю выявили новых 41 063 случая заболевания COVID-19, в то же время неделей ранее было подтверждено 47 877 случаев. К утру 11 января с начала пандемии зафиксировали 1 119 314 COVID-пациента. При этом 796 417 человек выздоровело и 19 835 скончалось. За сутки обнаружили 4288 инфицированных - это минимальный показатель за три месяца, с октября.

На Донбассе погиб боец ВСУ

У населенного пункта Пески на Донбассе после обстрела оккупантов погиб украинский военный. Украинская сторона СЦКК настояла на соблюдении “режима тишины“, а также потребовала прекратить огонь. Подготовлена и направлена нота в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Напомним, ранее мы писали, что в Виннице от взрыва пострадало трое воспитанников детского сада.

