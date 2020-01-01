В ООС за сутки оккупанты 12 раз нарушили тишину и застрелили бойца

Также был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, его ликвидировали.

За минувшие сутки, 11 января, сепаратисты на фронте 10 раз нарушили режим перемирия. Все нарушения были зафиксированы в зоне ответственности тактической группы Восток.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, близ насленного пункта Пески боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки сепаратисты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Павлополя стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что на Приазовье, и Водяного недалеко от Донецка враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия. А близ Донецка, помимо этого, применил снайперское оружие.

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В результате вражеских обстрелов погиб один военный ВСУ. При этом защитники несколько раз открывали огонь в ответ на провокации оккупантов. О фактах нарушения режима тишины были проинформированы представители ОБСЕ.

Также близ Красногоровки украинские бойцы зафиксировали пролет беспилотника типа “квадрокоптер”. Летательное устройство пересекло линию разграничения. Умелыми действиями беспилотник был сбит.

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В начале текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зарегистрировано два нарушения перемирия. Так, у Водяного рядом с Донецком, а также возле Песков сепаратисты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А возле последнего также были применены автоматические станковые гранатометы.

После действий противника украинские бойцы нанесли ответный удар. Боевых потерь и ранений утром нынешнего дня в рядах ВСУ не было.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове юные киевляне разрисовали мемориал в честь Небесной Сотни.

