"Визит Санду говорит о признании авторитета Украины", - Кулеба

Украина станет первым зарубежным государством, которое посетит новоизбранный молдавский лидер.

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду должна приехать 12 января в Киев. Она, в частности, встретится с Владимиром Зеленским, лидеры соседних стран обсудят перспективы сотрудничества.

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Это первый зарубежный визит Санду на посту главы Молдавской Республики. По словам руководителя МИД Дмитрия Кулебы, такой жест свидетельствует о том, что для Молдовы Украина – авторитет.

Об этом Кулеба заявил в эфире телеканала “1+1” утром 12 января.

Главная новость в том, что первую поездку за границу молдавский лидер совершает именно в Украину. Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины, - отметил глава министерства иностранных дел.

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По мнению Кулебы, приезд Санду будет означать перезагрузку двухсторонних отношений между официальным Киевом и Кишиневом. Также он добавил, что мнения Украины и Молдовы относительно урегулирования Приднестровского конфликта совпадают.

Напомним, ранее мы писали, что Майя Санду назначила и.о. премьер-министра Молдовы.

