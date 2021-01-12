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"Визит Санду говорит о признании авторитета Украины", - Кулеба

Комментариев: 4
Украина станет первым зарубежным государством, которое посетит новоизбранный молдавский лидер.
Майя Санду
Майя Санду
facebook.com/maia.sandu

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду должна приехать 12 января в Киев. Она, в частности, встретится с Владимиром Зеленским, лидеры соседних стран обсудят перспективы сотрудничества.

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Это первый зарубежный визит Санду на посту главы Молдавской Республики. По словам руководителя МИД Дмитрия Кулебы, такой жест свидетельствует о том, что для Молдовы Украина – авторитет.

Об этом Кулеба заявил в эфире телеканала “1+1” утром 12 января.

Главная новость в том, что первую поездку за границу молдавский лидер совершает именно в Украину. Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины, - отметил глава министерства иностранных дел.

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По мнению Кулебы, приезд Санду будет означать перезагрузку двухсторонних отношений между официальным Киевом и Кишиневом. Также он добавил, что мнения Украины и Молдовы относительно урегулирования Приднестровского конфликта совпадают.

Напомним, ранее мы писали, что Майя Санду назначила и.о. премьер-министра Молдовы.

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Теги: Кулеба, Молдова, президент, МИД, Зеленский, визит
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Комментариев (4)
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ptt_fever    12.01.2021, 10:20
Оценка:  -24
ptt_fever
лохи по жизни, по масти черти
Russian-Troll    12.01.2021, 10:06
Оценка:  -24
Russian-Troll
Скорее похоже на встречу убогих
bimba08    12.01.2021, 10:42
Оценка:  +2
bimba08
Скорее похоже на коммент козломордого.
alex-zol    12.01.2021, 10:04
Оценка:  -26
alex-zol
Авторитетней не куда))))))))))))))))))
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