На Керченском мосту оккупанты задержали более сотни крымских татар

Им не разрешили ехать в Ростов-на-Дону.

На Керченском мосту вчера вечером, 11 января, оккупанты задержали более 100 крымских татар, которые ехали в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать своих земляков, находящихся в российских тюрьмах. Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Оккупанты останавливали все автомобили, которые проезжали по Керченскому мосту, заглядывали внутрь. Если в машине были крымские татары, их задерживали, забирали у них документы, фотографировали паспорта.

Только сегодня утром, 12 января, задержанным крымским татарам оккупанты начали возвращать паспорта и отпускать их. Однако, им приказывают возвращаться назад в Крым.

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Сегодня Ростовский "Южный окружной военный суд" РФ должен огласить приговор нескольким крымским татарам, которых обвиняют в участии в "Хизб-ут-Тахрир".

Напомним, летом прошлого года оккупационные власти в Крыму провели массовые обыски в домах крымскотатарских активистов. Некоторых из них задержали.