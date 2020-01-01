Названы регионы Украины с самым высоким уровнем заражения COVID

Самая сложная ситуация в Николаевской области.

В Украине по состоянию на утро 12 января средний уровень заражения коронавирусом составлял 228,6 на 100 тысяч населения, свидетельствуют данные Минздрава. Это в 5,7 раз больше, чем норма в 40 пунктов.

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Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается в Николаевской (385,2), Запорожской (377,9), Киевской (340,8) областях, а также в Киеве (319,7). Самый маленький – в Кировоградской (77,4) и Закарпатской (95,1) областях.

Средняя загруженность коек для лечения пациентов с коронавирусом сейчас в Украине составляет 34,2%,. Только в Николаевской области заполнено более половины мест – 51%4. В Киеве загруженность таких коек - 40,2%, а в Херсонской и Хмельницкой областях – по 39%.

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Меньше всего больничные койки для пациентов с коронавирусом загружены в Кировоградской (21,5%) и Тернопольской (22,7) областях.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 12 января было подтверждено 1 124 430 случаев СOVID-19. Выздоровели 812 368 человек, а 20 019 – умерли. Продолжали болеть 292 043 человека.