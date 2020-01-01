Врач объяснил, почему скорая долго едет к COVID-больным

Большинство вызовов не являются экстренными, заявил медик.

Глава выездной бригады киевского Центра экстренной медицинской помощи Феликс Лидерман объяснил, почему скорая долго едет к COVID-больным и к пациентам с подозрением. Сначала врачам нужно одеть защитные комбинезоны, на что уходит много времени. Слова Лидермана передает “ТСН“.

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Медик уточнил, что большинство COVID-вызовов не являются экстренными. Мол пациент может некоторое время потерпеть температуру и принять жаропонижающие лекарства. Что касается кислорода, то он необходим не всем людям с коронавирусом.

“Поэтому, если придут одновременно вызов, где будет звучать, например “плохо с сердцем, умирает“, или двусторонняя пневмония с направлением, и свободных бригад не будет, последний вызов может и постоять. Все имеет широкий диапазон и зависит от многих переменных“, – объяснил Лидерман.

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Врач также рассказал, что согласно законодательству, на экстренные вызовы скорая помощь в пределах района обслуживания должна прибыть за 10 минут. Что касается неэкстренных вызовов, то у бригады есть время до 20 минут.

Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали регионы Украины с самым высоким уровнем заражения COVID-19.