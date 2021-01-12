В Ровенской области началась полицейская спецоперация

В ней также участвуют нацгвардейцы.

Сегодня, 12 января, в северных районах Ровенской области полиция начала спецоперацию, целью которой является противодействие незаконной добыче янтаря. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции.

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К проведению рейдов привлечены бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, сотрудники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления полиции в Ровенской области, оперативного штаба и военнослужащие Национальной гвардии.

Для выявления и прекращения деятельности нелегального промысла по добыче янтаря в труднодоступных местах привлечено почти 20 единиц специальной техники.

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Правоохранители говорят, что у них достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области полиция изъяла 63 кг янтаря, который был добыт незаконным путем. Его стоимость оценивается примерно в 30 тысяч долларов.