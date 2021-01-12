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В Ровенской области началась полицейская спецоперация

Комментариев: 2
В ней также участвуют нацгвардейцы.
Полицейская спецоперация
Полицейская спецоперация
npu.gov.ua

Сегодня, 12 января, в северных районах Ровенской области полиция начала спецоперацию, целью которой является противодействие незаконной добыче янтаря. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции.

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К проведению рейдов привлечены бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, сотрудники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления полиции в Ровенской области, оперативного штаба и военнослужащие Национальной гвардии.

Для выявления и прекращения деятельности нелегального промысла по добыче янтаря в труднодоступных местах привлечено почти 20 единиц специальной техники.

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Правоохранители говорят, что у них достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области полиция изъяла 63 кг янтаря, который был добыт незаконным путем. Его стоимость оценивается примерно в 30 тысяч долларов.

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Теги: Ровенская область, полиция, спецоперация, янтарь
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    12.01.2021, 12:33
Оценка:  0
Колишній-східняк
Не пройшло і сорока років....
luchikok    12.01.2021, 11:53
Оценка:  +1
luchikok
Я извиняюсь,янтарь это конечно хорошо,а когда доблестные начнут крепить владельцев копанок на Донбассе?
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