Пропагандистские возможности "Спутника V" выше эффективности препарата, считает министр.

Даже если рабочая: Кулеба выступил против поставок COVID-вакцины из РФ УНИАН

Глава МИД Дмитрий Кулеба выступил против поставок в Украину российской COVID-вакцины, даже если она рабочая. Почему он придерживается такого мнения, политик объяснил в эфире телеканала “1+1“.

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По словам Кулебы, он, будучи членом правительства, выступил бы против ввоза на территорию страны “Спутника V“.

“Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины… даже если бы она была действенна“, – объяснил свою позицию министр.

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По его словам, даже сам факт разговоров о ввозе препарата из РФ является признаком навязывания Украине этой дискуссии, которая носит гибридный характер. Кулеба считает, что пропагандистские возможности “Спутника V“ выше ее эффективности.

Кроме того, пока что нет финальных результатов исследования российской вакцины. А этот фактор является уже медицинским.

“…нам навязывают эту историю, что “вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь“, – добавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали регионы Украины с самым высоким показателем зараженности COVID-19.