Справку о прививке от коронавируса будут выдавать не всем – Ляшко

В настоящий момент в Минздраве еще не определились, нужно ли вообще давать такие справки.

Украина рассматривает возможность введения свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса. Пока этот вопрос только рассматривают. Об этом во вторник, 12 января, заявил во время онлайн-брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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“После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает“, - отметил Ляшко.

По его словам, до пандемии коронавируса такие свидетельства выдавались, к примеру, после прививки против желтой лихорадки. Они требовались при пересечении границы в страны, в которых есть вероятность инфицирования лихорадкой.

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При этом главный санитарный врач Украины отметил, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки одобренными препаратами Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня такое разрешение получили только компании Pfizer и BioNTech.

Подчеркиваю, что международные медико-санитарные правила позволяют предоставлять международные свидетельства о вакцинации только в случае, если вакцина разрешена к использованию ВОЗ, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина закупит 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovac Biotech. Ранее планировалось купить 1,9 млн доз этого препарата.