МИД Украины заявил протест на приговоры крымским татарам в РФ

Трех граждан Украины приговорили в РФ к длительному тюремному заключению.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с позорным решением Южного окружного военного суда РФ об осуждении трех граждан Украины по делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом говорится в комментарии ведомства в Facebook.

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Украинское внешнеполитическое министерство считает обвинения, которые предъявили Айдеру Джаппарову, Энверу Омерову и Ризе Омерову, сфабрикованными.

По словам Эмине Джапаровой, первого заместителя министра иностранных дел Украины, эти приговоры – очередное доказательство преследования крымских татар и подавления инакомыслия в оккупированном Крыму.

Напомним, 12 января Южный окружной военный суд РФ приговорил крымских татар - фигурантов белогорского дела "Хизб ут-Тахрир" - Энвера и Ризу Омеровых - к 18 и 13 годам лишения свободы соответственно, Айдера Джаппарова - к 16 годам лишения свободы.

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Ранее стало известно, что вчера вечером, 11 января, на Керченском мосту оккупанты задержали более 100 крымских татар, которые ехали в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать своих земляков, находящихся в российских тюрьмах.