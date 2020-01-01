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МИД Украины заявил протест на приговоры крымским татарам в РФ

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Трех граждан Украины приговорили в РФ к длительному тюремному заключению.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/dogrujol

МИД Украины выразил решительный протест в связи с позорным решением Южного окружного военного суда РФ об осуждении трех граждан Украины по делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом говорится в комментарии ведомства в Facebook.

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Украинское внешнеполитическое министерство считает обвинения, которые предъявили Айдеру Джаппарову, Энверу Омерову и Ризе Омерову, сфабрикованными.

По словам Эмине Джапаровой, первого заместителя министра иностранных дел Украины, эти приговоры – очередное доказательство преследования крымских татар и подавления инакомыслия в оккупированном Крыму.

Напомним, 12 января Южный окружной военный суд РФ приговорил крымских татар - фигурантов белогорского дела "Хизб ут-Тахрир" - Энвера и Ризу Омеровых - к 18 и 13 годам лишения свободы соответственно, Айдера Джаппарова - к 16 годам лишения свободы.

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Ранее стало известно, что вчера вечером, 11 января, на Керченском мосту оккупанты задержали более 100 крымских татар, которые ехали в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать своих земляков, находящихся в российских тюрьмах. 

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Теги: крымские татары, суд, МИД Украины, Граждане Украины
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