В то время как страны ЕС начали вакцинацию от коронавируса, украинцы могут лишь надеяться, что и они в ближайшее время получат шанс защитить себя от болезни. Впрочем возникает много вопросов как насчет того, когда в Украине будет вакцина, так и в отношении лиц, которые курируют сам процесс вакцинации. РБК-Украина подтверждает, что одним из ответственных за вакцинацию является советник главы ОП - Михаил Пасечник. Но его биография насыщена и коррупционными скандалами, и злоупотреблением служебным положением, и организацией схем в “стиле Януковича“, и обвинения в многомиллионных потерях бюджетных средств.

Об опыте Пасечника в освоении бюджетных средств говорится в отчете КРУ, проводившего проверку деятельности Минздрава в 2002-2003 годах. За бюджетные средства чиновники закупали в “своих“ фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. Этой «своей» фирмой стала фаркомпания “Фалби“, которая принадлежала Пасичнику. Он в то время как раз возглавлял Государственную службу лекарственных средств.

Что касается самой компании “Фалби“, то с ней связана еще одна скандальная история с использованием государственных средств. В 2006 году “Фалби“ подписала с государственным “Укрэксимбанком“ кредитное соглашение с лимитом на 40 млн долларов. Впрочем “проглотить“ жирный кусок бюджетных поступлений не удалось. Пасечник влез в долги, не отдал их до сих пор. Долг перед “Укрэксимбанком“ вырос до 1 млрд гривен.

Второе назначение Пасечника в Гослекслужбу в 2014-15 годах ознаменовалось обвинениями в “наркотическом геноциде“ украинцев.

Под протекцией Пасечника было принято решение о том, что кодеиносодержащие препараты можно свободно продавать в аптеках. Такие препараты используются для приготовления “крокодила“, который еще называют “наркотиком для бедных“. Уже после двух инъекций этот наркотик вызывает стойкое привыкание.