За вакцинацию украинцев возьмется скандальный Михаил Пасечник
В то время как страны ЕС начали вакцинацию от коронавируса, украинцы могут лишь надеяться, что и они в ближайшее время получат шанс защитить себя от болезни. Впрочем возникает много вопросов как насчет того, когда в Украине будет вакцина, так и в отношении лиц, которые курируют сам процесс вакцинации. РБК-Украина подтверждает, что одним из ответственных за вакцинацию является советник главы ОП - Михаил Пасечник. Но его биография насыщена и коррупционными скандалами, и злоупотреблением служебным положением, и организацией схем в “стиле Януковича“, и обвинения в многомиллионных потерях бюджетных средств.
Об опыте Пасечника в освоении бюджетных средств говорится в отчете КРУ, проводившего проверку деятельности Минздрава в 2002-2003 годах. За бюджетные средства чиновники закупали в “своих“ фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. Этой «своей» фирмой стала фаркомпания “Фалби“, которая принадлежала Пасичнику. Он в то время как раз возглавлял Государственную службу лекарственных средств.
Что касается самой компании “Фалби“, то с ней связана еще одна скандальная история с использованием государственных средств. В 2006 году “Фалби“ подписала с государственным “Укрэксимбанком“ кредитное соглашение с лимитом на 40 млн долларов. Впрочем “проглотить“ жирный кусок бюджетных поступлений не удалось. Пасечник влез в долги, не отдал их до сих пор. Долг перед “Укрэксимбанком“ вырос до 1 млрд гривен.
Второе назначение Пасечника в Гослекслужбу в 2014-15 годах ознаменовалось обвинениями в “наркотическом геноциде“ украинцев.
Под протекцией Пасечника было принято решение о том, что кодеиносодержащие препараты можно свободно продавать в аптеках. Такие препараты используются для приготовления “крокодила“, который еще называют “наркотиком для бедных“. Уже после двух инъекций этот наркотик вызывает стойкое привыкание.
На своей должности Пасечник выпустил “кодеинового джина“ из бутылки. По данным Национального бюро расследований Украины, причины этого связаны с большими деньгами. При расследовании всплыло имя одного из крупнейших игроков рынка фармацевтики - Петра Багрия. Как отмечается, Пасечника называли ставленником группы Петра Багрия, и его действия это только подтверждали. Багрию, в частности, принадлежит одесский завод “Интерхим“, который в 2010-13 годах заработал не менее 780 млн грн на кодеиносодержащем препарате “Кодтерпин“.