Украина готовит миграционные сделки с 15 странами – Кулеба

Договоры призваны урегулировать вопросы трудоустройства заробитчан в этих странах.

Украина ведет переговоры с 15 странами относительно подписания сделок по трудовой миграции для украинцев. Это страны Евросоюза, Азии и Персидского залива. Об этом в эфире программы “Завтрак с “1+1“ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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“То, что сейчас люди выезжают, это сезонное явление, никакой миграции нет. Европейские страны отгорожены от нас “ковидным“ занавесом, но если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь. Но сейчас приближается туристический сезон, поэтому в ближайшее время мы увидим волну открытия новых стран“, - заявил Кулеба.

Что конкретно будут предусматривать сделки по миграции, глава МИД не уточнил. Также он не сообщил, когда следует ожидать их подписания. При этом Кулеба пообещал, что о достижении соглашений будет сообщено уже после подписания сделок.

Напомним, ранее Кулеба назвал 2021-й годом зарубежных украинцев. Украинцы, несмотря на то, в каком уголке мира находятся, должны иметь связь с Украиной и чувствовать ее поддержку, отметил министр.