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Президент Молдовы прибыла в Киев: Как Зеленский встретил Санду

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Главы государств отправились на встречу в формате "тет-а-тет".
Президент Молдовы прибыла в Киев: Как Зеленский встретил Санду
Президент Молдовы прибыла в Киев: Как Зеленский встретил Санду
Кадр из видео

Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. В Сети появилось видео, как глава Украины встретил высокопоставленную гостью. Подробности передает Офис президента.

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Майя Санду приехала в Украину с официальным рабочим визитом. По прибытию в Мариинский дворец перед ней отрапортовала рота почетного караула. После этого Санду и Зеленский совершили обход воинов.

Президенты также представили членов молдавской и украинской делегаций, а затем отправились на встречу в формате “тет-а-тет“.

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Стоит отметить, что после закрытой встречи запланированы переговоры в расширенном составе, в которых также будут участвовать Зеленский и Санду. По итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит Майи Санду говорит о признании авторитета государства

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Теги: Владимир Зеленский, Молдова, президент, Майя Санду, Киев, визит, переговоры
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