Главы государств отправились на встречу в формате "тет-а-тет".

Президент Молдовы прибыла в Киев: Как Зеленский встретил Санду Кадр из видео

Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. В Сети появилось видео, как глава Украины встретил высокопоставленную гостью. Подробности передает Офис президента.

Читай также: Даже если рабочая: Кулеба выступил против поставок COVID-вакцины из РФ

Майя Санду приехала в Украину с официальным рабочим визитом. По прибытию в Мариинский дворец перед ней отрапортовала рота почетного караула. После этого Санду и Зеленский совершили обход воинов.

Президенты также представили членов молдавской и украинской делегаций, а затем отправились на встречу в формате “тет-а-тет“.

Читай также: Украинские моряки прибыли в США для спецподготовки

Стоит отметить, что после закрытой встречи запланированы переговоры в расширенном составе, в которых также будут участвовать Зеленский и Санду. По итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит Майи Санду говорит о признании авторитета государства.