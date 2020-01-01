В оккупированном Крыму произошло землетрясение

Два подземных толчка произошли с разницей в три минуты.

Сегодня ночью, 12 января, во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение. Об этом сообщили российские СМИ.

Читай также: Россия довела до ручки: Кулеба объяснил проблемы Крыма

В частности, жители Ялты ощутили минувшей ночью два подземных толчка магнитудой меньше 3 баллов по шкале Рихтера. Разница между подземными толчками составила около трех минут.

Это землетрясение классифицируется как слабое, но вибрацию все-таки некоторые жители оккупированного полуострова почувствовали. Были ли пострадавшие и разрушения – не сообщается.

Читай также: План Б: Украинские десантники готовились отбивать Крым в 2014 году

Напомним, что 10 января, во Львовской области произошло землетрясение магнитудой 1,9 балла. Перед этим землетрясение зафиксировали в Закарпатской области.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Крыму почти полностью пересохло Аянское водохранилище, которое используется для водоснабжения Симферополя.