Поездка обошлась почти в 250 тыс грн.

На отпуск заработал: В КСУ назвали подробности отдыха Тупицкого в ОАЭ КСУ / Facebook

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий отдыхает в обычном отеле, а не на королевской вилле в Дубае с российскими и украинскими бизнесменами. Зарплата судьи полностью покрывает расходы на поездку. Подробности отпуска Тупицкого назвали в отделе коммуникации КСУ и правового мониторинга.

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В сообщении указывается, что в данный момент глава суда находится на ежегодном отпуске в ОАЭ. Вместе с ним отдыхают сын и жена. В стране они пробудут до 13 января.

За поездку Тупицкий заплатил туроператору 242 тыс грн.

“Указанное опровергает неправдивые заявления отдельных лиц и СМИ об аренде Александром Тупицким вместе с семьей королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тыс грн в сутки“, – указали в ведомстве.

Сколько Туппицкий заплатил за отпуск с семьей КСУ / Facebook

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Кроме того, глава КСУ на отпуск заработал самостоятельно. Так, насчитанный доход Тупицкого за декабрь составил 433 тыс грн, что полностью покрывает поездку в ОАЭ.

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