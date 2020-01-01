В Днепре судят педофилов, которые 16 лет насиловали детей

В преступной группе было шесть человек.

Днепропетровская областная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении шестерых участников преступной группы, которые 16 лет насиловали, развращали детей, распространяли в Интернете детскую порнографию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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Установлено, что преступную деятельность двое участников этой группы начали ещё в 2002 году. Потом они привлекли к преступлениям еще четырех человек. В составе этой преступной группы было двое мужчин и четыре женщины.

Обвиняемые систематически насиловали и развращали детей, а потом распространяли видео в Интернете.

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Их обвиняют по нескольким статьям УК Украины. Организатора – по четырем статьям УК Украины.

Ранее стало известно, что полицейские Кривого Рога прекратили деятельность двух борделей и онлайн-порностудии, которые маскировались под массажные салоны.