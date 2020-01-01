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Под Одессой муж застрелил жену и застрелился сам

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Накануне супруги громко ссорились.
На месте происшествия нашли ружье и записку
На месте происшествия нашли ружье и записку
od.npu.gov.ua

В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства гибели супружеской пары. Об этом информируют в пресс-службе регионального управления полиции.

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Как сообщается, утром 12 января 60-летнего мужчину и его 53-летнюю жену нашли в их дворе застреленными. На месте происшествия была найдена предсмертная записка и предполагаемое орудие преступления – охотничье ружье хозяина.

По словам соседей, супруги накануне вечером громко ссорились.

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По предварительным данным, мужчина застрелил свою жену, о чем говорится в предсмертной записке, а потом выстрелил в себя. По факту смерти супругов сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой “самоубийство“) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мать выбросила 3-летнего сына в окно восьмого этажа. Мальчик в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

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Теги: убийство, самоубийство, стрельба, Одесская область, смерть
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