На Львовщине гуляет коронавирус-мутант, - Эпидемиолог

В целом в Украине уже встречается пять видов COVID.

Во Львовской области циркулирует новый, мутировавший штамм коронавируса В1.1. Все, что пока о нем известно, что он тоже родом из Китая.

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Об этом рассказала главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко, передает Суспільне.

Врач отметила, что Львовский лабораторный центр сам не имеет возможности определить вид заболевания. Но позитивные тесты периодически отправляют в лабораторию Центра общественного здоровья, где устанавливают тип вируса в образце.

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Всего, по словам медика, известно о пяти разновидностях коронавируса, которые сейчас встречаются в Украине. При этом Тимко говорит, что пациенты далеко не всегда обращаются к врачам, особенно в праздничные дни. Но у них при этом может быть неустановленный COVID.

Пациенту с любым симптомом ОРВИ следует проходить ПЦР-исследование. Так он в том числе обезопасит окружающих. Если окажется, что человек болен, людям, которые с ним контактировали, нужно две недели находиться на самоизоляции, - отметила Наталья Тимко.

Также эпидемиолог добавила, что во Львовской области ждут поставок вакцины от коронавируса. Первыми будут делать прививки медикам.

Напомним, ранее мы писали, что в Канаде зафиксировали еще один штамм COVID-19.

