Ценим, что Санду не боится называть Крым украинским, - Зеленский

Президент Молдовы прибыла сегодня в Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он написал в Twitter.

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"Мы ценим, что Президент Молдовы поддерживает суверенитет и целостность Украины, что не боится называть Крым украинским», - написал Зеленский.

Сегодня, 12 января, президент Молдовы Майя Санду прибыла с официальным визитом в Украину. Должна состояться наедине встреча Зеленского с Санду, потом пройдут переговоры в расширенном формате. По итогам переговоров стороны подпишут несколько двухсторонних договоров.

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Ранее президент Молдовы Майя Санду во время интервью “Европейской правде“ сказала, что Крым – это Украина. Она также заявила, что её позиция по этому вопросу не изменилась с 2016 года.