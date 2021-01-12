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Ценим, что Санду не боится называть Крым украинским, - Зеленский

Комментариев: 5
Президент Молдовы прибыла сегодня в Украину.
Владимир Зеленский и Майя Санду
Владимир Зеленский и Майя Санду
https://twitter.com/ZelenskyyUa/

Президент Владимир Зеленский заявил, что ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он написал в Twitter.

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"Мы ценим, что Президент Молдовы поддерживает суверенитет и целостность Украины, что не боится называть Крым украинским», - написал Зеленский.

Сегодня, 12 января, президент Молдовы Майя Санду прибыла с официальным визитом в Украину. Должна состояться наедине встреча Зеленского с Санду, потом пройдут переговоры в расширенном формате. По итогам переговоров стороны подпишут несколько двухсторонних договоров.

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Ранее президент Молдовы Майя Санду во время интервью “Европейской правде“ сказала, что Крым – это Украина. Она также заявила, что её позиция по этому вопросу не изменилась с 2016 года.

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Теги: Владимир Зеленский, Майя Санду, Украина, Молдова
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Комментариев (5)
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korvin_ral    12.01.2021, 13:56
Оценка:  0
korvin_ral
Ну это логично. У Молдовы тоже "отжыли" Преднестровье.
Орест_Пiхва    12.01.2021, 13:53
Оценка:  -22
Орест_Пiхва
Быбочка, пацалуй яё в nы3ду.
skh    12.01.2021, 13:48
Оценка:  -22
skh
Про Крым понятно, а как на счёт сала и борща, нужно срочно выяснить, очень важно знать мнение президента сверхдержавы ))))) И ещё, как она думает - Ще не вмерла Украiна ?)))) Пишаймося !!!
Krotol2    12.01.2021, 13:47
Оценка:  -21
Krotol2
Какая радость.Новая котлетница брякнула про Украинский Крым.И ЧТО.Тупая бабенка
Путин-Xyйло    12.01.2021, 13:18
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Да что ж такое, походу Санду тоже кацапскую "родину" не любит
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