Мужчина вел себя неадекватно и не давал возможности осмотреть машину.

Ехал в Крым: Украинец пытался прорваться через КПВВ, но разбил авто Государственная пограничная служба

Украинец пытался прорваться через КПВВ “Чонгар“ на территорию временно оккупированного Крыма, но разбил свой автомобиль. Подробности сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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По данным ведомства, пограничники Херсонского загона принудительно остановили внедорожник, за рулем которого находился 29-летний житель Запорожья. Возможности осмотреть автомобиль мужчина не давал.

Без прохождения контроля водитель решил выехать с КПВВ. В результате, он попытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств, но сделать этого мужчине не удалось. Он только разбил машину.

Пограничники сразу же задержали нарушителя. В сообщении указывается, что он вел себя неадекватно, ругался, угрожал и сопротивлялся.

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Мужчина был задержан. Его, вместе с транспортным средством, передали Национальной полиции для принятия правового решения.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области ВАЗ с людьми слетел с моста и упал в реку.