Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ермак и Козак прилетели в Берлин на встречу в "нормандском формате"

Комментариев: 0
Советники глав четырех государств "нормандской четверки" обсудят ход мирного процесса на Донбассе.
Андрей Ермак
Андрей Ермак
ОП

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыли в Берлин для участия во встрече политических советников “нормандского формата“ (Россия, Германия, Украина и Франция). Об этом информирует пресс-служба Офиса президента и пишут российские СМИ.

Читай также: Кремль заявил, что Путин не будет “стрелять себе в ногу“ ради мести Украине

“Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин на консультации советников лидеров государств – участников Нормандского формата. Консультации еще не начались. Офис Президента Украины проинформирует об итогах встречи после ее завершения“, - говорится в сообщении ОП.

В свою очередь российские СМИ пишут, что предметом встречи должно стать обсуждение реализации договоренностей парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта на Донбассе.

Читай также: Путин обсудил по телефону с Меркель “внутриукраинский” конфликт

Следует отметить, что в последний раз советники глав “нормандской четверки“ встречались четыре месяца назад – 11 сентября 2020 года в Берлине.

Напомним, ранее Арестович заявил о шансе для России уйти с Донбасса, сохранив лицо. Ключ к решению конфликта находится в руках Владимира Путина, считает спикер ТКГ.

Поделись:
Теги: нормандская четверка, Берлин, Ермак, Козак, Россия, конфликт на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь