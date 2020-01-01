Ермак и Козак прилетели в Берлин на встречу в "нормандском формате"

Советники глав четырех государств "нормандской четверки" обсудят ход мирного процесса на Донбассе.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыли в Берлин для участия во встрече политических советников “нормандского формата“ (Россия, Германия, Украина и Франция). Об этом информирует пресс-служба Офиса президента и пишут российские СМИ.

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“Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин на консультации советников лидеров государств – участников Нормандского формата. Консультации еще не начались. Офис Президента Украины проинформирует об итогах встречи после ее завершения“, - говорится в сообщении ОП.

В свою очередь российские СМИ пишут, что предметом встречи должно стать обсуждение реализации договоренностей парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта на Донбассе.

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Следует отметить, что в последний раз советники глав “нормандской четверки“ встречались четыре месяца назад – 11 сентября 2020 года в Берлине.

Напомним, ранее Арестович заявил о шансе для России уйти с Донбасса, сохранив лицо. Ключ к решению конфликта находится в руках Владимира Путина, считает спикер ТКГ.