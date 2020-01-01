Под Одессой мужчина выжил, выпав с восьмого этажа

Житель Одесской области хотел покончить с собой из-за проблем с бизнесом.

Инцидент произошел в Лиманском районе, на территории жилкомплекса Суворовский в селе Крыжановка под Одессой. Там местный житель выбросился с 8-го этажа высотки.

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что мужчина упал на лестницу, ведущую в подвал. Пострадавший остался жив. После падения он даже был в сознании и просил помочь ему выпрямить ноги. Сейчас мужчину спасают в реанимации. Его состояние тяжелое.

Житель Одесчины не помнит, как все произошло. Он пытался выяснить, что случилось, у очевидцев. При этом, по данным соцсетей, мужчина хотел свести счеты с жизнью из-за проблем с бизнесом.

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Его жена рассказала, что он выпал с 8-го этажа, когда курил. Женщина также отметила, что, кроме них, в квартире никого не было, а она пыталась его удержать.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Соседи говорят, что потерпевший ранее говорил о намерениях покончить с собой.

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