Зеленский подписал закон о стоимости интернета

Ранее президент уже ветировал этот закон, и Рада принимала его повторно с поправками.

Президент Владимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета. Как указано в карточке законопроекта №3014 на сайте Верховной рады, 12 января документ был возвращен в парламент с подписью президента.

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Закон “Об электронных коммуникациях“ определяет исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Закон вводит уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций. Предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

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В документе также прописана процедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде; определены основы предварительного регулирования и регуляторные обязательства, которые могут возлагаться на поставщиков электронных коммуникационных сетей.

В законе сделали и акцент на доступе к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей; установлена универсальная услуга, которая обеспечивает доступность, включая ценовую доступность, к интернету и голосовой связи.

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Кроме того, определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг.

Напомним, законопроект №3014 был принят Верховной Радой в середине декабря после того, как в него добавили президентские поправки.