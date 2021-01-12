“Зеленский не нуждается в наставлениях Лукашенко”, - Кулеба

Глава МИД отреагировал на заявления Лукашенко в адрес президента Украины.

Александр Лукашенко недавно заявил российскому телеканалу, что не держит зла на Владимира Зеленского. Также он добавил, что на некоторые заявления украинского президента не обижается, так как понимает, что они сказаны “по молодости”.

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На фразы Лукашенко в эфире 1+1 отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Так, министр иностранных дел считает, что “отеческие наставления” непризнанного лидера Беларуси в адрес украинского гаранта не допустимы.

Президент Украины – самодостаточная политическая фигура, и, я думаю, его нет смысла поучать. Менторские нотки “старших товарищей” абсолютно неуместны, - отметил Кулеба.

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Министр также добавил, что Лукашенко – тот еще известный персонаж. По словам Кулебы, он всегда отличался харизматичными фразами, но чем дальше, тем больше его высказывания оторваны от реальности.

Как известно, накануне Александр Лукашенко заявил о готовности возобновить партнерские связи с Украиной. В частности, речь шла о попытке наладить отношения с Владимиром Зеленским. При этом белорус заявил, что Киев должен первым пойти на контакт с Минском.

Напомним, ранее мы также писали, что Лукашенко рассказал об отношении к Зеленскому и дружбе с Путиным.

