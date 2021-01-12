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Зеленский и Санду по итогам встречи сделали важное заявление

Комментариев: 3
Украина и Молдова стремятся к стратегическому партнерству.
Владимир Зеленский и Майя Санду
Владимир Зеленский и Майя Санду
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду по итогам сегодняшней встречи в Киеве сделали совместное заявление. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

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Зеленский и Санду отметили, что Украина и Молдова будут стремиться создать предпосылки для стратегического сотрудничества. Они также подтвердили цель своих государств стать полноправными членами Евросоюза, и призвали ЕС усилить сотрудничество по Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. 

Оба Президента поддерживают суверенитет и территориальной целостность Украины и Молдовы в рамках международно признанных границ.

Президенты заявили о поддержке усиления международного сотрудничества для минимизации негативных последствий пандемии коронавируса.

Также Зеленский и Санду подтвердили заинтересованность Украины и Молдовы стать частью инициативы «Триморье». Это необходимо для того, чтобы укрепить взаимодействие с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море.

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Стороны договорились развивать энергетическое, экономическое, социальное, гуманитарное сотрудничество. Кроме того, Украина и Молдова будут развивать отношения в сфере культуры, здравоохранения и спорта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ценит поддержку Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, Майя Санду, Украина, Молдова
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Комментариев (3)
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АБАМЧУК    12.01.2021, 15:08
Оценка:  0
АБАМЧУК
Зеленский и Санду по итогам встречи сделали важное заявление вони виступатимут 95 кв. в роле 69
МонШер    12.01.2021, 14:54
Оценка:  +2
МонШер
А Договор о совместной обороне от внешней агрессии?
skh    12.01.2021, 14:46
Оценка:  -22
skh
"развивать отношения в сфере культуры" - это типа два невипенных стратега выступят дуэтом на сцене 95Квартала? Ду а чё, мне кажется у них бы вышло не плохо )))
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