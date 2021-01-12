Зеленский и Санду по итогам встречи сделали важное заявление

Украина и Молдова стремятся к стратегическому партнерству.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду по итогам сегодняшней встречи в Киеве сделали совместное заявление. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

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Зеленский и Санду отметили, что Украина и Молдова будут стремиться создать предпосылки для стратегического сотрудничества. Они также подтвердили цель своих государств стать полноправными членами Евросоюза, и призвали ЕС усилить сотрудничество по Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Оба Президента поддерживают суверенитет и территориальной целостность Украины и Молдовы в рамках международно признанных границ.

Президенты заявили о поддержке усиления международного сотрудничества для минимизации негативных последствий пандемии коронавируса.

Также Зеленский и Санду подтвердили заинтересованность Украины и Молдовы стать частью инициативы «Триморье». Это необходимо для того, чтобы укрепить взаимодействие с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море.

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Стороны договорились развивать энергетическое, экономическое, социальное, гуманитарное сотрудничество. Кроме того, Украина и Молдова будут развивать отношения в сфере культуры, здравоохранения и спорта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ценит поддержку Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины.