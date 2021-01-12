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Зеленский о COVID-вакцине: ЕС должен уделять повышенное внимание

Комментариев: 1
Странам "Восточного партнерства" принципиально получить препарат.
Зеленский о COVID-вакцине: ЕС должен уделять повышенное внимание
Зеленский о COVID-вакцине: ЕС должен уделять повышенное внимание
Кадр из видео

Евросоюз должен уделять государствам инициативы “Восточное партнерство“, в том числе и Украине, повышенное внимание в вопросах покупки COVID-вакцин. Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Молдовы Майей Санду.

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По словам Зеленского, во вторник, 12 января, стороны обсудили вопросы поставок препарата от коронавируса. Глава государства считает, что в данный момент всем странам “Восточного партнерства“ получить вакцину принципиально.

“Считаю, что странам “Восточного партнерства“ должно уделяться повышенное внимание странами Европейского союза в вопросах совместных процедур закупки и поставки вакцин“, – рассказал Владимир Зеленский.

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Ранее сообщалось, что президент подписал закон о стоимости интернета

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Теги: Владимир Зеленский, COVID-19, вакцина, препарат, Евросоюз, Майя Санду
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Комментариев (1)
Мипириможци    12.01.2021, 15:33
Оценка:  -23
Мипириможци
Жалкий клоун,ты что,снова подсел на"препараты"из Колумбии?ЕС никому ничего не должен.Сыграй лучше на рояле,и расслабься. :-)
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