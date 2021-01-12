Странам "Восточного партнерства" принципиально получить препарат.

Зеленский о COVID-вакцине: ЕС должен уделять повышенное внимание Кадр из видео

Евросоюз должен уделять государствам инициативы “Восточное партнерство“, в том числе и Украине, повышенное внимание в вопросах покупки COVID-вакцин. Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Молдовы Майей Санду.

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По словам Зеленского, во вторник, 12 января, стороны обсудили вопросы поставок препарата от коронавируса. Глава государства считает, что в данный момент всем странам “Восточного партнерства“ получить вакцину принципиально.

“Считаю, что странам “Восточного партнерства“ должно уделяться повышенное внимание странами Европейского союза в вопросах совместных процедур закупки и поставки вакцин“, – рассказал Владимир Зеленский.

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Ранее сообщалось, что президент подписал закон о стоимости интернета.