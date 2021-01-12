Одесситка отправляла киевлянок в бордели Стамбула

За торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации женщине грозит несколько лет тюрьмы.

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В Киеве завершили досудебное расследование в отношении жительницы Одессы, которая занималась вербовкой женщин и переправляла их в Турецкую Республику с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Согласно материалам следствия, 40-летняя одесситка, сговорившись с гражданином Турецкой Республики, подыскивала в столице молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении.

Женщинам предлагалось работа на территории г. Стамбул в сфере оказания сексуальных услуг с привлекательным доходом, часть которого необходимо было передавать работодателю.

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Злоумышленницу задержали в Одесском аэропорту при попытке переправки двух женщин через государственную границу Украины в Турцию.

По результатам расследования обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дарницком районе ликвидировали сеть борделей. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.