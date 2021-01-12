Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего во время обстрелов в ООС

На Донбассе в результате действий противника скончался 37-летний солдат Олег Витальевич Андриенко.

В понедельник, 11 января в ООС активизировались сепаратисты. В сторону украинских позиций было совершено 10 выстрелов за сутки. Во время вражеских обстрелов близ Опытного на Донбассе погиб старший солдат, 37-летний Олег Андриенко.

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Об этом сообщила в Facebook 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, где служил погибший.

Уточнятся, что боец получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью. У военного остались жена Марина, мать и сын Тимур, которому нет и года.

В ООС в связи с происшествием направили ноту в ОБСЕ. Также известно, что в первой половине дня 12 января оккупанты уже дважды нарушили тишину на фронте.

Напомним, ранее мы писали, что сепаратисты открыли огонь по бригаде ремонтников.

