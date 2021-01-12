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Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего во время обстрелов в ООС

Комментариев: 2
На Донбассе в результате действий противника скончался 37-летний солдат Олег Витальевич Андриенко.
У бойца остался маленький сын
У бойца остался маленький сын
armyinform.com.ua

В понедельник, 11 января в ООС активизировались сепаратисты. В сторону украинских позиций было совершено 10 выстрелов за сутки. Во время вражеских обстрелов близ Опытного на Донбассе погиб старший солдат, 37-летний Олег Андриенко.

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Об этом сообщила в Facebook 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, где служил погибший.

Уточнятся, что боец получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью. У военного остались жена Марина, мать и сын Тимур, которому нет и года.

В ООС в связи с происшествием направили ноту в ОБСЕ. Также известно, что в первой половине дня 12 января оккупанты уже дважды нарушили тишину на фронте.

Напомним, ранее мы писали, что сепаратисты открыли огонь по бригаде ремонтников.

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Теги: ООС, военный, Донбасс, погибший воин
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Комментариев (2)
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Мипириможци    12.01.2021, 14:58
Оценка:  -23
Мипириможци
Остался сын?Так ведь он не захотел жить ради своего сына.Хотя у него был выбор жить ради сына,или ради денег и льгот УБД.К сожалению,деньги и льготы победили,а сын остался без отца...
Vixerunt    12.01.2021, 15:15
Оценка:  +2
Vixerunt
что такое Родину защищать тебе наверно не ведомо ???
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