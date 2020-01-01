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В Полтаве произошла перестрелка, есть раненый

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Перекрыты все выезды из города.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/police.polt/

Сегодня днем, 12 января, в центре Полтавы произошла перестрелка, в результате которой есть как минимум один раненый. Полиция объявила о спецоперации. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Полтавской области.

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По предварительным данным, на улице Нижнемлинской произошел конфликт между мужчинами. У них оказалось оружие. Один из мужчин выстрелил в своего оппонента. В результате 36-летний местный житель получил ранение. Сейчас он находится в больнице.

В Полтаве введена полицейская спецоперация. Перекрыты все выезды из города. Правоохранители ищут лиц, причастных к этому преступлению.  

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту откроют уголовное производство.

Ранее правоохранители рассказали подробности спецоперации, в ходе которой ликвидировали так называемого “полтавского террориста“ Романа Скрыпника.

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Теги: Полтава, перестрелка, ранение
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