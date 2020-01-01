Стрельба в центре Львова: Охранник "Рождественской ярмарки" ранен

У одного из посетителей возник конфликт с сотрудником службы охраны.

В понедельник, 11 января, в центре Львова была стрельба. Ранения получил охранник “Рождественской ярмарки“. Подробности передает пресс-служба полиции.

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В сообщении указывается, что сообщение о стрельбе поступило примерно в 21:00. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что пострадавшим оказался 33-летний житель Мостиского района, который был сотрудником службы охраны на “Рождественской ярмарке“.

Выяснилось, что у раненого мужчины был конфликт с 45-летним жителем Львова. В результате, последний достал револьвер и выстрелил в направлении охранника, нанеся ему телесные повреждения.

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Полиции удалось задержать обвиняемого. В данный момент проводятся экспертизы. Теперь стрелку грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что во Львове мужчина до смерти избил свою жену в присутствии троих детей.