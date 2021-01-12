Зеленский предложил Санду построить скоростную трассу Киев-Кишинев

По задумке президента Украины, частью магистрали станет мост через Днестр.

Украину с Молдовой может соединить новая современная трасса. Ее строительство задумал президент Владимир Зеленский.

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Об этом украинский гарант рассказал во время встречи 12 января с прибывшей в Киев президентом Молдовы Майей Санду.

Глава государства отметил, что это будет скоростная магистраль. Доехать по ней из Киева в Кишинев получится всего за пять часов.

У нас есть амбициозная цель – строительство современной автомагистрали, которая соединит две столицы. Для этих целей мы обсудили возможность возведения приграничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит время в пути между городами до пяти часов, - пояснил Зеленский.

Президент Украины добавил, что реализация этого проекта упростит транзит и активизирует торговые связи между двумя государствами. Кроме того, трасса поспособствует налаживанию контактов между гражданами соседних стран.

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Заявление было сделано после подписания двухсторонних документов о партнерстве Украины и Молдовы. Как известно, молдавский президент 12 января посетила Киев, это первый ее зарубежный визит на посту.

Лидеры двух стран договорились, в частности, о сотрудничестве в сферах энергетики, экономики, социальной отрасли, в рамках проектов культуры, медицины и спорта. Ранее Майя Санду заявила, что считает Крым украинским, Зеленский подчеркнул, что очень ценит ее поддержку суверенитета Украины.

Напомним, также мы писали, что президент Молдовы прибыла в Киев, как Зеленский встретил Санду.

