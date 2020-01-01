На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ

Ей было 29 лет.

Сегодня, 12 января, стало известно, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибла 29-летняя украинская военнослужащая старший солдат Виктория Слободянюк из Винницкой области. Об этом проинформировала пресс-служба Винницкой ОГА.

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Известно, что Виктория Слободянюк проживала в селе Волчок Немировского района, у нее остались две дочери (2010 и 2012 годов рождения) и родители-пенсионеры.

Сейчас уточняются обстоятельства её смерти. Погребение Виктории состоится в родном селе Волчок.

Напомним, что вчера, 11 января, на Донбассе боевики убили военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олега Андриенко. Ему было 37 лет.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что он считает нормальным заявление Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нового нападения России.